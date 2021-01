Skriniar: “Il segreto dell’Inter? Nessuno, stiamo lavorando! Noi difensori…”

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Skriniar, dopo la bella vittoria dell’Inter nella sfida con il Crotone, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “sportmediaset.it”. Il difensore nerazzurro parla del grande lavoro di squadra, sottolineando come ci sia da migliorare. Di seguito le sue dichiarazioni

LAVORO – Milan Skriniar parla del grande lavoro dell’Inter, che con il Crotone ha conquistato l’ottava vittoria consecutiva in Serie A: «Il segreto dell’Inter? Non penso ci sia un segreto, stiamo lavorando e stiamo facendo le cose giuste secondo me. Soprattutto siamo una squadra che cerca di dare continuità al proprio lavoro, alle prestazioni e ai risultati. Il mister dice che dobbiamo prendere meno gol? Sicuramente sì, per quello ho detto che dobbiamo migliorarci perché l’anno scorso non prendevamo tanti gol. È importante che ora stiamo segnando un po’ di più rispetto all’anno scorso ma noi difensori dobbiamo assolutamente cercare di prendere meno gol possibili».