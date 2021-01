Sampdoria-Inter, senza Lukaku per Conte ci sono 2 strade: un rischio – Sky

Antonio Conte Inter

Sampdoria-Inter è la sfida in programma mercoledì alle ore 15.00, valida per la sedicesima giornata di Serie A. Conte, in attesa di risposte sulle condizioni di Lukaku (vedi articolo), studia le opzioni per sostituire al meglio il belga. Di seguito quanto rivelato da Matteo Barzaghi su “Sky Sport 24”

ASSENZE – Sampdoria-Inter potrebbe vedere un assente di lusso tra le fila nerazzurre: «Sampdoria-Inter senza Romelu Lukaku? Probabilmente sì, dall’inizio almeno. È vero che c’è un cauto ottimismo, poi domani ci sarà la risonanza magnetica decisiva. Non è da escludere che possa partecipare alla trasferta di Genova, magari partendo dalla panchina perché poi ci sono le sfide contro Roma e Juventus. Pare che Lukaku contro il Crotone si sia fermato in tempo, facendosi subito medicare. Ha evitato di continuare a giocare sopra il problema muscolare. Il succo è che non è una cosa così grave».

OPZIONI – Secondo Matteo Barzaghi, Antonio Conte segue due strade in attacco: «Senza Lukaku in attacco sono due le strade in vista di Sampdoria-Inter: una strada è quella che porta ad Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. C’è da dire, però, che il cileno non ha mai giocato dopo aver recuperare dall’infortunio e metterlo dall’inizio potrebbe essere rischioso. L’alternativa è Ivan Perisic. Al momento queste sono solo ipotesi perché oggi la squadra ha fatto solo lavoro di scarico».