Skriniar, ieri nessun summit Inter-PSG. Inzaghi pone il veto all’addio – SM

Milan Skriniar potrebbe rimanere all’Inter. Secondo quanto riferito da SportMediaset, ieri non è andato in scena alcun incontro fra i nerazzurri ed il PSG per il centrale slovacco. Intanto, Inzaghi, pone il veto alla cessione

PERMANENZA – Non sembra più una chimera la permanenza di Milan Skriniar all’Inter. Secondo quanto riferito da SportMediaset, il PSG sembra aver allentato la presa: a differenza dei rumors circolati nelle scorse ore, da Viale della Liberazione fanno sapere che, nella giornata di ieri, non è andato in scena alcun summit fra il club transalpino e l’Inter. Inoltre, il Chelsea, l’altro club in corsa per lo slovacco, non ha ancora di fatto recapitato un’offerta. A corredo di tutto anche Simone Inzaghi si starebbe spendendo in prima persona per la permanenza dello slovacco, ponendo il veto ad una sua cessione. La sensazione è che Skriniar sarà sacrificato solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile di almeno 70 milioni.

Fonte: Sportmediaset.it