A Inzaghi manca un tassello: Skriniar quanto torna a giocare?

Inzaghi per tutta questa prima parte di ritiro ha dovuto fare a meno di Skriniar. Tra l’infortunio e il mercato lo slovacco in campo non si è ancora visto. E questo ha mostrato alcuni problemi.

ASSENTE NELLE PARTITE – La prima parte di amichevoli ha sempre visto Inzaghi fronteggiare dei problemi di rosa. Questione di tempistiche sui rientri dalle vacanze, ma anche di qualche problema fisico. In particolare c’è un giocatore che ancora non si è visto in campo. Uno di cui però si parla e si legge praticamente tutti i giorni, ma per motivi di mercato. Parliamo di Milan Skriniar.

MERCATO E INFORTUNIO – Lo slovacco, non serve nemmeno dirlo, da quasi due mesi è protagonista assoluto del mercato nerazzurro. Tutti si aspettano che se ne vada, e nel mentre tutti (da Inzaghi ad Handanovic a Bastoni ai tifosi) sottolineano quanto sia fondamentale che rimanga all’Inter. Il fatto è che mentre le ipotesi impazzano Skriniar non ha ancora giocato con la “nuova” Inter. A causa di un infortunio subito con la Slovacchia nei primi giorni di giugno. E questo, oltre ad alimentare ulteriormente le voci di mercato, ha causato dei problemi al suo allenatore.

SERVE IL RITORNO – L’assenza di Skriniar ha mandato in crisi numerica due reparti. La difesa e il centrocampo, specificamente nel ruolo dell’esterno sinistro. A causa di vari incastri, Inzaghi si è trovato costretto a ricorrere agli esperimenti, come Darmian difensore di destra e Lazaro esterno a sinistra. Ma il peccato originale è l’assenza del 37. Una novità quasi assoluta in tutta la sua esperienza all’Inter. E qui sta l’altro problema. Skriniar conosce ormai alla perfezione compagni, movimenti e intepretazioni tattiche della difesa nerazzurra. È un leader sempre presente, una risorsa tecnica fondamentale nelle due fasi su cui il tecnico conta a occhi chiusi. Il suo ritorno in campo farebbe bene a tutto l’ambiente, malgrado le voci. Col Lione sabato dovrebbe rivedersi. Per la gioia di tutti.