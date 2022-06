Skriniar la cessione importante ma Inter chiara! 2 ingressi in difesa − Sky

Il big in uscita dall’Inter è sempre Milan Skriniar con le avances estere sempre in pressing. L’Inter però non molla l’osso e non è disposta a fare sconti. Intanto, gli ingressi in difesa potrebbero essere due

CESSIONE IMPORTANTE − Sul capitolo cessioni, in casa Inter l’indiziato numero uno rimane sempre Skriniar. Aggiornamenti da Marco Demicheli di Sky Sport: «Milan Skriniar sarà la cessione importante dell’Inter perché è il giocatore che più piace all’estero: Chelsea e PSG in pressing. L’Inter non cambia la sua richiesta, ovvero 80 milioni di euro. Il suo addio sarà soltanto in cash, la trattativa rimane aperta e il PSG ha gli argomenti per prenderlo. Sulle cessioni l’Inter fretta non ne ha. In entrata per la difesa c’è sempre Gleison Bremer con il Torino che chiede 30-40 milioni di euro. Piace anche Nikola Milenkovic visto l’addio di Andrea Ranocchia al Monza».