Paventi: «Lukaku a Milano, ecco quando! Mkhitaryan? Si attende la Roma»

ARRIVI E ANNUNCI − Andrea Paventi, in collegamento dalla sede nerazzurra per Sky Sport, ha fatto il punto due situazioni importanti: «Arrivo Romelu Lukaku a Milano? Dovrebbe essere la settimana prossima per consentire al giocatore di svolgere l’ultima tranche di vacanze. Da capire il giorno. Poi farà le visite mediche e la firma. Sarà il grande rinforzo dell’attacco dell’Inter che nei due anni precedenti insieme a Lautaro Martinez ha fatto benissimo. Per Henrikh Mkhitaryan tutto a posto, annuncio? Si aspetta l’autorizzazione della Roma. Altrimenti bisognerà aspettare l’apertura ufficiale del calciomercato al primo luglio».