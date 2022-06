Dybala-Inter, muro contro muro. Milan vigile: Cardinale stuzzicato − SM

La pista Dybala-Inter si è, al momento, raffreddata. Prima il club nerazzurro dovrà cedere qualche giocatore in attacco. Occhio all’inserimento del Milan e alle intenzioni del nuovo patron Cardinale

MURO CONTRO MURO − Rimane in stallo la questione legata a Dybala. L’Inter, al momento, non sta affondando per l’argentino e si potrebbero aprire altri spiragli. Ne parla Claudio Raimondi a Sport Mediaset: «Paulo Dybala? I fatti sono che la proposta dell’Inter al giocatore non è ancora stata accettata dall’agente Jorge Antun. Muro contro muro, ci devono essere delle uscite importanti: Alexis Sanchez ed Edin Dzeko. Gerry Cardinale è stuzzicato, c’è la sensazione che voglia regalare al Milan un colpo mediatico molto importante. Al momento, il Milan è soltanto vigile. Sta pensando a Junior Traoré del Sassuolo con la formula del prestito con obbligo».