Sensi: «Siamo stati i migliori. Non vedo l’ora di riavere i tifosi allo stadio»

Sensi ha espresso il suo punto di vista sullo Scudetto dell’Inter in “I M TOGETHER: Our Scudetto Season Review”, il film della stagione 2020/2021. Il centrocampista nerazzurro manda anche un messaggio ai tifosi.

INSIEME ALLO STADIO – L’Inter si laurea Campione d’Italia e Stefano Sensi non riesce a trattenere il proprio entusiasmo, mandando un pensiero speciale a tutti i tifosi dell’Inter: «Possiamo dire che quest’anno siamo stati i migliori dopo 9 anni di dominio della Juventus e questo è frutto del grande lavoro che abbiamo fatto. I tifosi per noi sono fondamentali, tutti possiamo dire che ci sono mancati tantissimo e che non vediamo l’ora che ritornino. Dopo tutto questo tempo senza di loro, sentire di nuovo i loro cori e l’incitamento che ci hanno sempre dimostrato sarà fantastico».