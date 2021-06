Inter, nel mirino Ricardinho del Gremio: offerta respinta dai brasiliani

Stando alle notizie che arrivano dal Brasile – nel dettaglio dal giornale sportivo Globo Esporte – l’Inter avrebbe messo nel mirino Ricardinho, attaccante del Gremio classe 2001. L’offerta dei nerazzurri, però, è stata giudicata troppo bassa dal club gaucho.

NUOVO OBIETTIVO – Ricardinho, attaccante del Gremio, potrebbe essere il prossimo obiettivo dell’Inter. I nerazzurri avrebbero offerto 9 milioni di euro, ma la proposta è stata rimandata al mittente. Il club brasiliano, infatti, chiede 20 milioni di euro dopo le otto reti segnate in diciannove presenze alla sua prima stagione. Ricardinho ha appena rinnovato il contratto fino al 2024 con una clausola risolutoria di 80 milioni di euro e nelle ultime settimane ha ricevuto anche una proposta da un club di Dubai, rifiutata però dal giocatore stesso che, a inizio carriera, non vuole trasferirsi in un campionato con così poco appeal.