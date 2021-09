Sensi, nuovi esami la settimana prossima: un’ipotesi di possibile ritorno

Stefano Sensi ha subito ieri l’ennesimo infortunio degli ultimi anni. Il centrocampista ha svolto stamattina degli esami, verrà valutato di nuovo la prossima settimana, ma starà fuori alcune settimane.

Non ha fine il calvario di Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter ha subito ieri contro la Sampdoria l’ennesimo infortunio degli ultimi anni. Sensi ha svolto stamattina degli esami strumentali (QUI l’esito) e in casa Inter si comincia a riflettere sui tempi di recupero. Secondo Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport il giocatore svolgerà nuovi esami la settimana prossima e sarà monitorato giorno dopo giorno. La prima ipotesi per il suo recupero parla comunque di un’assenza di diverse settimane e di un possibile ritorno in campo dopo la prossima sosta per le nazionali, il 16 ottobre per Lazio-Inter.