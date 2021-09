Pardo: «Inter, non grande prestazione. Poteva anche perdere a Genova»

Pierluigi Pardo, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, ha parlato della prestazione dell’Inter a Marassi. I nerazzurri non hanno giocato una grande prestazione e potevano anche perdere la gara

PARTITA − Queste le parole di Pierluigi Pardo sulla gara di Genova tra Sampdoria-Inter: «Il pareggio di ieri non è una tragedia, sicuramente non è stata una grande prestazione. L’Inter ha chiuso in calo, poteva vincere ma anche perdere. Quindi, è stata una partita così così». I nerazzurri hanno pareggiato per 2-2, chiudendo la partita anche in dieci uomini a causa dell’infortunio di Stefano Sensi in contrasto contro Maya Yoshida.