UFFICIALE − Inter Women, ceduta una giocatrice al Cittadella

L’Inter Women ha chiuso il trasferimento di una giocatrice al Cittadella per una sola stagione. Di seguito il comunicato ufficiale dell’Inter sul proprio sito ufficiale

COMUNICATO − “FC Internazionale Milano comunica il trasferimento a titolo temporaneo di Caterina Fracaros. Il difensore nerazzurro si trasferisce a Cittadella per una stagione. A Caterina va un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza”.

Fonte: Inter.it