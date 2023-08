Scamacca-Inter, affare da 30 milioni! Roma defilata: il motivo − Sky

L’Inter è forte su Scamacca del West Ham. Sul giocatore anche la Roma, che si sta piano piano defilando. Operazione sui 30 milioni di euro

IN POLE − Manuele Baiocchini su Sky Sport 24 illustra la situazione legata al giocatore del West Ham: «Scamacca? Trattativa che va chiusa, oggi novità importanti. Ieri prima offerta tra i 20 e i 22 milioni di euro, il punto di caduta potrebbe essere intorno ai 25 milioni di parte fissa più 5 di bonus per accontentare il West Ham, che non vorrebbe fare minusvalenza. Lui è ben contento di andare all’Inter e la Roma non sta rilanciando anche perché non può fare un’operazione del genere. Aveva offerto prestito con diritto che poteva trasformarsi in obbligo in caso di qualificazione in Champions League».