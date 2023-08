FOTO – Lautaro Martinez: «Grazie Giappone! A Milano per migliorarci»

Lautaro Martinez saluta il Giappone dopo la tournée estiva con l’ultima amichevole disputata e vinta contro il PSG 1-2 in rimonta.

IL MESSAGGIO DEL CAPITANO – Lautaro Martinez saluta così il Giappone: «Giunge al termine il nostro tour per il Giappone. Grazie mille per l’affetto di questi giorni. Ci vedremo in futuro. Torniamo a Milano per continuare a lavorare con l’obiettivo di migliorarci ogni giorno per portare l’Inter più in alto possibile».

Fonte: Pagina Instagram [Lautaro Martinez]