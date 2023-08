Toloi, c’è il gradimento dell’Inter! L’Atalanta pone doppio problema

L’Inter ha messo nel mirino Toloi come prossimo difensore. Ma per il capitano dell’Atalanta non sarà un’operazione semplice. Due problemi

GRADIMENTO − L’Inter è alla ricerca anche di un nuovo difensore che possa sostituire Milan Skriniar come braccetto di destra. Si guarda in casa Atalanta. Manuele Baiocchini, a Sky Sport 24, ha fatto il punto sulla situazione: «Per la difesa piace Rafale Toloi dell’Atalanta. La Dea ha dei problemi per dei giocatori in uscita, preferirebbe tenere Toloi. A livello di costi e di volontà non è un’operazione semplice, ma il gradimento verso il giocatore della Nazionale c’è».