Sanchez ma non solo: per Inter-Lecce si prova un altro recupero

Sanchez non ci sarà domani in Coppa Italia contro il Bologna: il suo obiettivo è Inter-Lecce di sabato (ore 18). Per la partita di Serie A che precede il Natale, però, Inzaghi potrebbe riavere a disposizione un altro giocatore.

IL BOLLETTINO – Alexis Sanchez ha saltato Lazio-Inter domenica e farà altrettanto domani col Bologna in Coppa Italia. Per lui l’obiettivo è Inter-Lecce, diciassettesima giornata di Serie A, sabato alle 18 al Meazza. Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, annuncia però come fra quattro giorni è possibile un altro recupero: quello di Stefan de Vrij. Il difensore, infortunatosi a Napoli, sta cercando di recuperare dal problema muscolare e punta la prossima giornata. Tempi più lunghi per Denzel Dumfries, mentre Benjamin Pavard potrebbe già fare qualche minuto (a gara in corso) domani sera.