Inter-Bologna, chance per Arnautovic! Inzaghi stravolge la formazione

Inter-Bologna domani alle 21 vedrà l’esordio dei due volte campioni in carica della Coppa Italia. Per l’ottavo di finale Inzaghi è pronto a rivoluzionare la formazione, con Arnautovic che avrà una grande chance da ex.

L’OCCASIONE CHE CERCAVA – Dopo quattro mesi con più ombre (anche per l’infortunio di settembre) che luci Marko Arnautovic domani sarà titolare in Inter-Bologna. Questa è la scelta di Simone Inzaghi per l’esordio in Coppa Italia, come fa sapere Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24. L’attaccante austriaco sfiderà proprio il suo passato, dopo l’addio non certo facile di agosto. Arnautovic, del quale ha parlato oggi in conferenza stampa Thiago Motta, non sarà l’unico cambio rispetto alla squadra che domenica ha battuto 0-2 la Lazio. Per Inter-Bologna Barzaghi ipotizza quattro-cinque cambi, a partire da Emil Audero in porta al posto di Yann Sommer. La difesa non può cambiare non avendo alternative, con Stefan de Vrij e Denzel Dumfries ancora infortunati. Ci sarà staffetta tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram, vista l’indisponibilità di Alexis Sanchez. Poi Davide Frattesi farà rifiatare Nicolò Barella, Kristjan Asllani, la mezzala sinistra la farà Davy Klaassen, Carlos Augusto a sinistra. Potrebbe fare dei minuti Benjamin Pavard, con Inter-Bologna che arriva un mese e mezzo dopo l’infortunio di Bergamo.