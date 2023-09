Salernitana-Inter, Inzaghi ne cambia 5! La probabile – Sky

Salernitana-Inter andrà in scena domani sera alle 20:45. Inzaghi, secondo SkySport, dovrebbe effettuare cinque cambi rispetto all’undici sceso in campo contro il Sassuolo

SCELTE – Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, l’Inter si prepara a scendere di nuovo in campo. Sabato, alle 20:45, i nerazzurri saranno di scena all’Arechi contro la Salernitana. Secondo quanto riferito da Sky Sport Inzaghi dovrebbe effettuare cinque cambi rispetto alla formazione sconfitta mercoledì da Berardi e compagni. In difesa turno di riposo per Darmian e Bastoni, con Pavard e de Vrij pronti a partire dal 1′. Fuori dai titolari anche Dimarco e Mkhitaryan, che rifiateranno in panchina: al loro posto Carlos Augusto e Frattesi. In attacco possibile panchina per Lautaro Martinez, apparso stanco nelle ultime uscite. Di seguito la probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram