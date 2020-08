Rummenigge apre all’Inter: “Perisic efficace, mi piace! Contro il Chelsea…”

Condividi questo articolo

Rummenigge ha parlato anche di Perisic nel corso di un’intervista rilasciata a Abendzeitung München. Il CEO del Bayern Monaco ha fornito qualche indicazione in ottica di un possibile acquisto del croato dall’Inter

PIÙ VICINO? – Così Karl-Heinze Rummenigge sul croato in prestito dall’Inter: «Su Ivan Perisic devo dire che è un giocatore che mi piace. Può non giocare sempre in modo spettacolare, ma è efficace come sabato contro il Chelsea (gara nella quale è andato in rete, ndr) e sta facendo il suo lavoro».