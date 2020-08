Vecino via dall’Inter? Non scontato, il giocatore ha...

Vecino via dall’Inter? Non scontato, il giocatore ha un’intenzione – Sky

Condividi questo articolo

Vecino potrebbe lasciare l’Inter nel prossimo mercato. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di “Sky Sport”, ha fatto il punto sul proprio sito ufficiale

IL PUNTO – “Matias Vecino in questo momento si trova in Spagna, dove sta recuperando dall’infortunio. Tanta riabilitazione per mettersi alle spalle l’intervento dello scorso 21 luglio, quando il centrocampista fu costretto ad operarsi al ginocchio destro per per sofferenza meniscale. […] Il suo contratto con l’Inter scadrà nel 2022. Nel caso non scontato di un addio anticipato, però, la prossima maglia indossata sarà quella di un top club (questa l’intenzione del giocatore). O almeno di una squadra che giochi la Champions […].

Fonte: gianlucadimarzio.com