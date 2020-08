Inter, primi contatti Steven Zhang-dirigenza! Conte dopo l’Europa League

Condividi questo articolo

L’Inter si concentra sull’Europa League, poi sarà tempo di confronti tra Steven Zhang, Conte e la dirigenza. Le ultime di Gianluca Di Marzio da “Sky Sport”

IL PUNTO – Di seguito le ultime di Gianluca Di Marzio: «Non è stato un incontro di mercato, però è stata una nuova presa di contatto per Steven Zhang, con Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e la sua dirigenza. Non c’è stata una riunione specifica per affrontare i temi, soprattutto sul futuro dell’allenatore e sui chiarimenti che dovranno esserci con Antonio Conte, dopo quello che ha detto negli scorsi giorni. Gli appuntamenti per fare chiarezza saranno a fine Europa League, però è importante che Zhang sia arrivato. Qualche nome è uscito, nuovo: l’ultimo è quello di Vitaliy Mykolenko, esterno sinistro della Dinamo Kiev. Magari non è soltanto un’alternativa, ma potrà diventare in futuro una priorità rispetto a Emerson Palmieri del Chelsea».