Lipsia-Atletico Madrid: passano i tedeschi! Joao Felix ci prova, poi 2-1

Condividi questo articolo

Lipsia-Atletico Madrid era il match dei Quarti di Finale di Champions League in programma questa sera. Ottimo primo tempo dei tedeschi che fanno girare bene il pallone e creano gioco, ma con l’ingresso di Joao Felix cambia la partita. Adams decide il passaggio del turno. Di seguito gli eventi salienti

SIMEONE FUORI – Lipsia-Atletico Madrid è una partita equilibrata e dai tanti ribaltamenti di fronte. Fino al 60esimo convincono maggiormente i tedeschi che passano in vantaggio a inizio secondo tempo con Dani Olmo, abile a sfruttare un bel cross da destra. L’ingresso di Joao Felix cambia la partita: il portoghese mostra tutta la sua classe e alza il baricentro dei suoi. Conquista e realizza anche il rigore dell’1-1. I tedeschi, però, non ci stanno e tornano in vantaggio all’88esimo con Adams. Finisce 2-1: eliminata la squadra di Simeone, mentre il Lipsia va in semifinale.