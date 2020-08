Pistocchi: “Inter, squadra da rinforzare. Bene Conte, stagione positiva”

Pistocchi ha fatto un primo bilancio della stagione dell’Inter, alle porte della semifinale di Europa League. I nerazzurri hanno un ottimo condottiero in Antonio Conte, ma secondo il giornalista, la rosa potrà essere migliorata nella prossima stagione. Di seguito le sue dichiarazioni odierne ai microfoni di “TMW Radio”

ROSA DA RINFORZARE – Maurizio Pistocchi fa il punto della situazione sulla stagione dell’Inter: «La squadra va rinforzata con giocatori di seconda fascia. Si deve migliorare nei ruoli che sono più in difficoltà, ma per ora la stagione è stata molto positiva. Il lavoro di Conte si basa sui particolari e sta avendo buoni risultati. Calcio italiano in Europa? Il nostro calcio non si è evoluto. E’ rimasto un calcio legato agli episodi, difensivo e poco coraggioso. Non si vince da 10 anni ed è un periodo lungo. Il problema fondamentale è che la stampa non contribuisce alla crescita del movimento. Inoltre la gente non si rende conto che per le vittorie si passa inevitabilmente dalle sconfitte».