Qatar Airways sponsor subito dell’Inter! Ma non (ancora) al posto di Paramount+ – CF

Qatar Airways ben presto diventerà sponsor dell’Inter a partire già da questa stagione, ma non prenderà da subito il posto di Paramount+. La compagnia aerea qatariota, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, entrerà in corsa come semplice partner del club. Ecco le cifre e i dettagli dell’affare.

PARTNER ANNUNCIATA – Qatar Airways sarà sin da subito nuovo sponsor dell’Inter, si presuppone già dalla sfida con la Roma in programma il prossimo 29 ottobre. Secondo quanto riportato dai colleghi di Calcio e Finanza, l’intesa avrà un valore di poco più di 1 milione di euro per il resto della stagione. La compagnia aerea qatariota, però, non prenderà sin da subito il posto di Paramount+, quindi main sponsor. Ad oggi l’Inter ha un accordo con l’azienda americana fino a giugno 2024: “L’unione tra le parti fa ben sperare per quello che riguarda lo sponsor di maglia, uno spazio che sarà “scoperto” nella prossima stagione”.

Fonte: Calcio e Finanza