Prima Pagina IN Edicola: Lautaro Martinez per il sorpasso, Inzaghi scuote l’Inter

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Tutto adesso. Scudetto: al Milan serve un punto con il Sassuolo, l’Inter spera. Esodo rossonero a Reggio, sognando l’ultimo prodigio di Leao. Sold-out a San Siro, c’è la Sampdoria. Lautaro Martinez per il sorpasso.

TUTTOSPORT

Scudetto e redbird: febbre Milan. Col Sassuolo basta un punto per il 19°titolo. I futuri proprietari tifano da New York. Inzaghi scuote l’Inter: «Vinciamo e vediamo».