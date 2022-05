Zara: «Lautaro Martinez l’uomo in più dell’Inter! Serve qualcosa in avanti»

Furio Zara, in collegamento a Rai Sport su 90°minuto del sabato, ritiene Lautaro Martinez il vero grande protagonista dell’Inter. Per il giornalista, serve però qualcosa da fare in attacco

UOMO IN PIÙ − Zara individua in Lautaro Martinez il valore aggiunto nei nerazzurri: «L’Inter si affida all’uomo in più di questo campionato e della sua stagione: Lautaro Martinez, che ha segnato sette gol nelle ultime 6 partite. Complessivamente sono 21 i gol già fatti e magari il prossimo anno farà coppia con Dybala. L’Inter dovrà necessariamente cambiare qualcosa in attacco».