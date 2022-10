Prima Pagina IN Edicola: Bilancio Inter approvato ma club in difficoltà

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter contro Stankovic alle 20:45. I conti nerazzurri, Zhang sicuro: «Club solido e vincente», ma il quadro è allarmante. Il bilancio approvato dall’Assemblea degli azionisti dell’Inter espone l’immagine di un club in grande difficoltà: forte sofferenza del conto economico, evidenziata dallo squilibrio strutturale tra costi e ricavi, ma anche una struttura finanziaria decisamente allarmante.

TUTTOSPORT

Zhang rilancia ma l’Inter resta in vendita. Ulteriori conferme sulla ricerca di investitori. Stasera sfida a Stankovic.