Cassano: «Lukaku se sta bene in Italia è mostruoso! Dimarco grande giocatore»

Antonio Cassano intervenuto alla Bobo TV su Twitch ha parlato del ritorno di Romelu Lukaku e ha elogiato Federico Dimarco.

NON ANCORA SICURA – Antonio Cassano esprime la sua opinione dopo il ritorno di Romelu Lukaku: «Io sono convinto che questo periodo molto buio dell’Inter, con lui dentro qualche punto in più lo potevi fare perché in Italia se lui sta bene fisicamente è veramente mostruoso. Senza dimenticare che da inizio stagione chi sta facendo benissimo è Edin Dzeko. Io l’Inter ancora non la vedo ancora così sicura, a Firenze ha avuto un black-out e subisce ancora tanto dietro».

DA GRANDE CLUB – Cassano elogia così l’esterno dell’Inter: «In questo momento qua secondo me può benissimo giocare al Manchester United, tanto lì gioca Shaw. Dimarco fa cinquanta volta la fascia, ha un piede della madonna e grande personalità, ora ha imparato anche a difendere, l’altezza non fa la marcatura. Purtroppo c’è chi guarda il metro in più o meno. Uno dei centrocampisti più forte della storia non era altissimo, e faceva viaggiare la testa: era Andrea Pirlo. Puoi anche essere un metro e cinquanta, ma il calcio è interpretazione».