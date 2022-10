Pedullà: «Zhang strategia sbagliata su Skriniar, ora servono i fatti »

Le parole di Alfredo Pedullà a Sportitalia, dopo le dichiarazioni di Steven Zhang riguardo il rinnovo di Milan Skriniar.

FATTI – Alfredo Pedullà ha commentato le parole di Steven Zhang riguardo il rinnovo di Milan Skriniar: «Servono i fatti. Siamo in ritardo sulla tempistica. Stiamo parlando dell’Inter e di Skriniar per cui siamo in ritardo. La strategia della società, esclusi Marotta e Ausilio, non è stata vincente. Non è possibile arrivare a novembre ormai con la questione rinnovo ancora aperta». Così Pedullà su Skriniar.