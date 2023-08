Pavard, il prezzo fattore meno importante! Ufficialità a giorni − Sky

Pavard e l’Inter presto sposi. Si attende solo l’OK del Bayern Monaco per il trasferimento del francese a Milano. Questione di giorni

IN DIRITTURA D’ARRIVO − Luca Marchetti, in collegamento da Pinzolo per Sky Sport 24, ha parlato dell’affaire Pavard: «Cifra rilevante che l’Inter ha inteso spendere per un difensore, visto il discorso dell’attaccante. L’Inter voleva spendere questi soldi per la punta: c’è stato Lukaku, che ha scombussolato un po’ i piani, c’è stato Scamacca, che poi è andato all’Atalanta. Pavard è un giocatore di affidabilità e grandissima esperienza internazionale, trattativa veloce col Bayern. Il prezzo in questi casi è meno importante, non fai un discorso diversi se costa due milioni in più o in meno. Per i dirigenti dell’Inter non è un nome nuovo. Si attende l’OK definitivo del Bayern, in settimana si definirà in tutto in maniera ufficiale».