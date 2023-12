Pavard, l’Inter lo recupera completamente. Ma resta un dubbio! – Sky

In casa Inter arrivano ottime notizie riguardanti Benjamin Pavard. Il difensore nerazzurro recupera completamente dall’infortunio, ma resta un dubbio per la sfida contro la Lazio.

AGGIORNAMENTI – L’allenamento odierno ad Appiano Gentile dell’Inter fa sorridere Simone Inzaghi, che recupera uno dei suoi titolari. Matteo Barzaghi dà informazioni dettagliate su Benjamin Pavard, anche in vista della trasferta contro la Lazio. Così il giornalista in collegamento con Sky Sport 24: «Ha svolto tutto l’allenamento col gruppo e quindi è recuperato. Questo significa che il difensore è potenzialmente convocabile per la partita contro la Lazio. Ovviamente la decisione sarà presa in base alle sensazioni dello stesso Pavard, dello staff e dell’allenatore. Rifletteranno se è il caso di portarlo subito in gruppo a Roma e se utilizzalo oppure se lasciarlo lavorare. Ci sono delle possibilità che domani Pavard parta per Lazio-Inter».