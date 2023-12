Di Marzio: «Cuadrado fuori, Inter interverrà sul mercato. Ma costi limitati»

Di Marzio torna a parlare di Inter in riferimento all’infortunio di Juan Cuadrado e il mercato di gennaio. Dagli studi di Sky Sport l’esperto di mercato fa una specifica.

COSTI LIMITATI – Gianluca Di Marzio ha parlato così del mercato di gennaio per quanto riguarda la squadra nerazzurra: «In casa Inter in vista del mercato di gennaio è nata un’esigenza e riguarda la fascia destra, con Cuadrado che continua ad avere questo problema al tendine e stringe i denti per essere il più possibile a disposizione di Simone Inzaghi. Chiaro che con l’intervento che dovrà subire starà fuori qualche mese, quindi a destra ci sarebbe solo Dumfries o Darmian, che a quel punto lascerebbe un posto tra i difensori. La possibilità concreta è che l’Inter possa intervenire, a costi limitati, in prestito o anticipando qualche acquisto a parametro zero. Ma non sarà facile prendere giocatori con pochi soldi. Ci sono tanti infortuni non solo in Italia, ma anche in altri paesi e altri club, in più c’è la Coppa d’Africa quindi le squadre perdono tanti giocatori».