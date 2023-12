Djalo-Inter a gennaio? Improbabile per diversi motivi

Tiago Djaló è da diverso tempo nel mirino dell’Inter come possibile rinforzo per la difesa, specialmente per giugno, dal momento che è in scadenza nel 2024. Il Lille vorrebbe cederlo a gennaio per monetizzare, ma diversi motivi fanno intendere che un arrivo in nerazzurro prima del tempo sia improbabile.

GENNAIO IMPROBABILE – Con il contratto in scadenza nel giugno del 2024, il Lille sta cercando di cedere Tiago Djaló già a gennaio, in modo tale da poter quantomeno monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Tra le pretendenti anche l’Inter, che difficilmente punterà però sul portoghese già a gennaio. Per diversi motivi. Il primo è sicuramente il fatto che Tiago Djaló possa essere prelevato a zero. Il secondo, direttamente collegato al primo, è la mancanza di budget nelle casse dell’Inter per corrispondere un indennizzo al Lille già nel mercato invernale. Il terzo è la situazione nel reparto difensivo nerazzurro: con il rientro di Benjamin Pavard, la retroguardia nerazzurra è di nuovo ben coperta. Difficile pensare che i nerazzurri possano affrettare i tempi per Djaló, quando il reparto non è più in emergenza, considerando anche l’inserimento a pieno regime di Yann Bisseck.