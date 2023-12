Lazio-Inter, un solo dubbio per Inzaghi. La situazione

Un solo ballottaggio in casa Inter in vista del match in casa Lazio, valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di SportItalia, per Lazio-Inter rientrano i titolatissimi nerazzurri. In particolare Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Il solo dubbio per Simone Inzaghi è tra Yann Bisseck e Juan Cuadrado, con il primo favorito sul colombiano. Qualora però quest’ultimo scendesse in campo da quinto, Matteo Darmian scalerebbe dietro. Non sono disponibili invece Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, mentre Benjamin Pavard spera di essere convocato.

Fonte: SportItalia.com