Pavard e l’infortunio in Atalanta-Inter: ecco quanto può stare fuori

Pavard ha saputo poco fa l’esito degli esami per l’infortunio di avantieri in Atalanta-Inter. Ora c’è da capire quanto il difensore dovrà stare lontano dai campi: le prime indicazioni fanno tirare un sospiro di sollievo.

SCONGIURATO IL PEGGIO – Quando Benjamin Pavard si è accasciato a terra, al 29′ di Atalanta-Inter, toccandosi il ginocchio sinistro con urla di dolore si temeva che la sua stagione potesse essere finita. Una dinamica di infortunio che ricordava quella di due settimane fa con Perr Schuurs, in Torino-Inter, col difensore granata che aveva riportato una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro. Per Pavard, fortunatamente, la situazione è molto meno grave. Gli esami di stamattina hanno confermato i postumi della lussazione della rotula del ginocchio sinistro. Ossia: un infortunio non certo lieve, ma quantomeno non pesante come si temeva all’inizio.

QUANTO STA FUORI? – Ora bisogna capire quando l’Inter dovrà giocare senza Pavard. La prima certezza è sempre dall’esito degli esami: dovrà portare un tutore funzionale per tre-quattro settimane, prima di cominciare il lavoro rieducativo. Considerato che, in genere, l’Inter non forza mai il rientro dei suoi giocatori è probabile che il percorso di riabilitazione duri più o meno lo stesso periodo di utilizzo del tutore. Per Pavard, quindi, la prima sensazione è che possa stare fuori fra le sei e le otto settimane. Ossia la primissima speranza di sabato, quando si è capito che poteva essere la rotula e non il crociato. Di certo salterà Juventus-Inter di domenica 26, così come tutto il resto del girone di Champions League. Ma all’inizio del 2024, ossia prima della Supercoppa Italiana, è realistico ritrovare Pavard in campo.