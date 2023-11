Inzaghi: «Infortunio Pavard? Vi spiego cosa è successo»

Simone Inzaghi commenta la grande vittoria dell’Inter a Bergamo contro l’Atalanta. L’intervento del tecnico nerazzurro su Dazn.

SUCCESSO – Inzaghi interviene: «Una partita che sapevamo chiaramente difficile, siamo stati bravissimi a tenere il campo. Nei primi minuti l’Atalanta ci ha messo pressione, siamo stati in controllo dopo il gol e l’errore ha riaperto la partita. L’Atalanta è una grande squadra, non aveva mai subito gol, non aveva mai perso qui, però siamo saliti in cattedra e siamo venuti e abbiamo creato tantissimo. Basta vedere il primo gol, Darmian era appena entrato senza riscaldamento e lo ha fatto in maniera esemplare. Pavard? Bisogna aspettare, l’unica nota negativa della serata perché nello scontro con Lookman la rotula è uscita poi rientrata. I dottori si prendono del tempo, parere mio per un po’ di tempo lo perderemo. La sua esultanza fa piacere, era appena uscito con quella rotula e i medici l’hanno rimessa bene. Col cambio di Pavard avevo perso uno slot, Sanchez lo voleva mettere prima perché sapevo sarebbe entrato bene. Avevo visto poi Dumfries stanco, volevo mettere Bisseck spostando Darmian e ho cambiato idea. Calhanoglu ha fatto una grande gara, so che Asllani si fa trovare pronto e l’ho fatto entrare. Sembrava fallo sul loro gol, l’arbitro però ha optato per far proseguire ed è stato un gol pesante. Eravamo in controllo, speravamo fischiasse però ha adottato lo stesso metro per tutto il tempo. Ha fatto un’ottima partita anche l’arbitro».

Inzaghi, la prossima settimana

PARTITA – L’allenatore continua: «Qua a Bergamo devi giocare bene su un campo e un manto meraviglioso. I ragazzi hanno fatto bene i contrasti e hanno sviluppato come dovevano. Lautaro Martinez deve continuare così, gli attaccanti stanno facendo un grandissimo lavoro. Lauti e Thuram bene, anche Sanchez. Abbiamo bisogno di tutti, dalla prossima ci sarà Arnautovic. Sono undici partite, non siamo ancora ad un terzo del campionato ma questo è un bel segnale. Un passo importante, dobbiamo continuare così e sarà una settimana difficile la prossima. Champions League e Frosinone poi la sosta. Ci crediamo in Austria, l’avversario è organizzato e corre tantissimo. Ci hanno creato problemi a San Siro, sarà difficile. In questo mese e mezzo abbiamo avuto problemi davanti, con tante partite ravvicinate ho dovuto scegliere su tre e non quattro. Abbiamo avuto pochi infortuni, ora sono arrivati però manca poco per Arnautovic».