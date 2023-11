Darmian: «Rigore? Gran palla! Sempre stati tranquilli»

Per Darmian tanto lavoro in Atalanta-Inter, permettendo con il rigore procurato alla squadra di Inzaghi di vincere 1-2 e confermarsi in vetta alla classifica di Serie A. Le sue parole nel dopogara su Inter TV.

AVANTI VINCENDO – Matteo Darmian mostra la sua gioia per l’1-2 di Atalanta-Inter: «Sapevamo che era difficile, con loro che non danno spazi. Sono contento per il risultato, abbiamo sofferto un po’ ma portato a casa tre punti importanti. Il rigore? Hakan Calhanoglu mi ha messo una gran palla. Non era facile dopo il gol dell’1-2, però siamo sempre stati tranquilli. Sapevamo di dover soffrire e l’abbiamo fatto, questo è importante perché ci aiuta per raggiungere i nostri obiettivi. In fascia mi diverto, cerco sempre di dare il mio contributo alla squadra e ai compagni. È quello che cerco di fare quotidianamente: migliorare giorno dopo giorno e mettere in pratica in partita quello che si fa durante la settimana. Mi piace giocare, è normale che ci sia concorrenza in un club come l’Inter ma ci spinge a dare il massimo. L’anno scorso abbiamo sofferto tanti errori e perso molte partite, alcune immeritatamente. Sapevamo di non potercelo permettere, in questo inizio di stagione lo stiamo dimostrando ma siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così».