Pavard contro il Napoli in dubbio? Madrid da dimenticare presto

Benjamin Pavard è in dubbio per la partita contro il Napoli. Yann Bisseck lo insidia dalla panchina, il francese ha bisogno di dimentica al più presto la notte di Madrid.

ANDARE AVANTI! – 120 minuti più annessi recuperi da incubo per Benjamin Pavard. Vero, c’è stata un’occasione in cui il francese si è reso utile salvando un gol già fatto di Antoine Griezmann sulla linea, ma nel resto della partita ha sofferto. Atletico Madrid–Inter sarà ricordata nella storia di questa stagione non solo per l’eliminazione in Champions League: anche per la prima grave insufficienza in pagella dell’ex Bayern Monaco. L’erroraccio sul passaggio alto di Koke per le petit diable che ha poi segnato ha deciso probabilmente la qualificazione. Con il vantaggio a fine primo tempo la storia sarebbe stata completamente diversa. Non è tempo però dei rimpianti, perché, come ha detto lo stesso Pavard, c’è un obiettivo molto importante da raggiungere. Il primo per la dirigenza, vale a dire lo Scudetto.

SCONTRO – Si riparte da domenica, ossia domani, contro il Napoli a San Siro alle ore 20.45. I precedenti con i partenopei danno grande fiducia, per Pavard sarà la prima contro di loro. All’andata è mancato per l’infortunio rimediato a Bergamo, questa volta potrebbe rimanere a sorpresa in panchina. Simone Inzaghi tiene aperta la possibilità di dare nuovamente un’occasione dal primo minuto a Yann Bisseck, piuttosto convincente a Madrid. Pavard dovrà avere pazienza in caso di titolarità del tedesco, ma soprattutto dovrà esser bravo a dimenticare presto e cancellare l’episodio del primo tempo del Civitas Metropolitano.