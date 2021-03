Nuovo logo Inter, inizia ufficialmente il countdown tra conferme e paure

Il nuovo logo dell’Inter è la notizia più importante della giornata e mai weekend fu più adatto di questo, senza Serie A in programma. L’evento è attesissimo nell’ambiente nerazzurro, anche se non tutti i tifosi al momento sembrano apprezzare la novità annunciata

NUOVO LOGO INTER – Dopo averne parlato per giorni, settimane e mesi, il lancio del nuovo logo dell’Inter è pronto. Ad annunciare la data è stata proprio la società nerazzurra attraverso un contenuto che lascia poco spazio all’immaginazione (vedi video). La data prescelta è quella di martedì 30 marzo 2021. Giorno in cui l’Inter entrerà ufficialmente in una nuova era. A prescindere dalla campagna “I’am Milano” annessa al lancio del logo “IM“. Il debutto sulla maglia da gioco è già previsto a Bologna, quindi? La logica direbbe di sì. Ora palla a Nike, che dovrebbe presentare anche la quarta maglia (vedi articolo). Perfetta per giocare in trasferta, guarda caso…

CONFERME E PAURE – Per quanto riguarda le anticipazioni, bisogna ammettere che sembra andrà tutto come previsto. Anche nel design (vedi foto). La conferma sui “nuovi” colori è praticamente certa. Meno spazio al nero-azzurro, più al nero-blu. Via l’oro, ci sarà solo il bianco delle lettere a intervallare i colori societari. Una scelta piuttosto azzardosa in rottura con il passato e soprattutto con la storia. Come apparirà sulle maglie che prevedono tutt’altra colorazione nerazzurra? Il countdown è iniziato ufficialmente oggi: -3. Aspettando la presentazione ufficiale e i primi veri commenti. Saranno tutti soddisfatti della novità in arrivo?