Bologna al lavoro verso l’Inter: report e programma di Mihajlovic

Sarà il Bologna si Sinisa Mihajlovic la prossima avversaria dell’Inter. I nerazzurri scenderanno infatti in campo tra una settimana al “Dall’Ara” con i padroni di casa che dovranno fare a meno del proprio portiere (leggi le ultime)

REPORT – “Ultimo allenamento settimanale per i ragazzi di Mihajlovic, in assenza dei Nazionali: oggi la squadra ha svolto un lavoro atletico fra palestra e campo. La squadra godrà ora di due giorni liberi: la ripresa degli allenamenti verso Bologna-Inter è fissata per martedì alle 14:30 a porte chiuse al centro tecnico”.

Fonte: bolognafc.it