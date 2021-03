Inter, Conte attende i primi rientri dalle Nazionali: il programma

Per il secondo fine settimana consecutivo nessuna partita per l’Inter. Dopo lo stop imposto dall’ATS di Milano, questa volta è toccato alla pausa per gli impegni delle Nazionali. Ecco quindi quando Antonio Conte potrà riavere i suoi giocatori

RIENTRI – Alla ripresa sarà Bologna-Inter. Match in programma sabato prossimo alle 20.45. Se in casa rossoblù Sinisa Mihajlovic deve fare i conti con l’assenza di Łukasz Skorupski (leggi le ultime), in casa Inter “dopo la doppia seduta di ieri la squadra godrà di due giorni di riposo. La ripresa della preparazione è fissata per lunedì. Mercoledì cominceranno a tornare a Milano i giocatori impegnati in Nazionale: i primi saranno Lukaku, Brozovic, Perisic, Skriniar e Hakimi, che martedì avranno gli ultimi impegni con le rispettive selezioni. Prima di riaggregarsi alla squadra (giovedì) dovranno sottoporsi a tampone molecolare”.

Fonte: sportmediaset.it