FOTO – Inter, nuovi dettagli sulla quarta maglia: informazioni e data

Condividi questo articolo

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Inter, come vi avevamo già anticipato, in arrivo la quarta maglia per la stagione 2020-2021. Il sito Footy Headlines, specializzato nelle anticipazioni legate alle maglie da calcio, ha svelato nuovi dettagli.

QUARTA MAGLIA – Inter e Nike, secondo quanto svelato dal sito specializzato, presto presenteranno la nuova quarta maglia ispirata, probabilmente, alla maglia trasferta della stagione 1997-98. La nuova collezione combina i colori bianco, giallo, blu e nero. La quarta maglia dovrebbe essere rilasciata tra marzo e aprile 2021. Di seguito l’immagine pubblicata da Footy Headlines.

Fonte: footyheadlines.com

Di seguito quella che dovrebbe essere la nuova quarta maglia dell’Inter.

Di seguito la maglia trasferta della stagione 1997-98