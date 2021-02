Inter-Verona 1-0, Serie A femminile: Ilaria Mauro decide la partita

Ilaria Mauro Inter Women

Inter-Verona Women termina sul punteggio di 1-0, decisiva la rete di Ilaria Mauro, centravanti titolare delle nerazzurre allenate da Attilio Sorbi.

FINE PARTITE – Inter-Verona, termina 1-0 la gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A femminile. Decide la partita il gol realizzato da Ilaria Mauro, centravanti titolare dell’Inter Women. Attilio Sorbi può sorridere con il ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali e solo diciassette ragazze a disposizione. Con i tre punti di oggi la squadra femminile si porta a diciassette punti in classifica, all’ottavo posto in classifica proprio avanti al Verona.