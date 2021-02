Cornelius, infortunio prima di Spezia-Parma: salta la sfida con l’Inter?

Condividi questo articolo

PARMA, ITALY – FEBRUARY 21: Andreas Cornelius of Parma Calcio competes for the ball with Tolgay Arslan of Udinese Calcio during the Serie A match between Parma Calcio and Udinese Calcio at Stadio Ennio Tardini on February 21, 2021 in Parma, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Cornelius, secondo quanto riportato dal Parma prima della sfida contro lo Spezia, ha avvertito un problema fisico e non giocherà titolare. Il quattro marzo i crociati sfideranno l’Inter durante l’infrasettimanale.

INFORTUNIO – Cornelius, titolare in Spezia-Parma, si è infortunato durante il riscaldamento prima del match. Il calciatore, secondo quanto riportato dalla pagina Twitter ufficiale avrebbe avvertito un fastidio muscolare. Le sue condizioni saranno valutate in settimana dallo staff dei crociati, molto probabilmente però il centravanti salterà l’infrasettimanale contro l’Inter.