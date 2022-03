Nuova Champions League dal 2024: 36 squadre e gironi aboliti − CdS

Dal 2024 ci sarà un nuovo format della Champions League. Lo ha deciso la Uefa durante il congresso di Vienna dell’ECA tenutosi negli ultimi giorni. Come riporta l’edizione cartacea del Corriere dello Sport, il numero di squadre passa dalle attuali 32 a a 36. Mentre i gironi verranno aboliti. Di seguito, il nuovo format

NUOVA CHAMPIONS LEAGUE − La nuova Champions League che entrerà in vigore dal triennio 2024/27 sarà composta da 36 squadre e non più da 32. La Uefa si sta interrogando su come assegnare due dei quattro posti in più. L’ipotesi più accreditata resta quella delle wild card assegnare tramite il ranking basato sulle performance degli ultimi cinque anni da parte di un club. In questo caso, ci sarà una scorciatoia per tutti quei grandi club che non sono riusciti a qualificarsi tramite il proprio campionato nazionale. Inoltre, un posto in più andrebbe alla terza classificata della Ligue 1 e alla vincitrice di un campionato di seconda fascia. Quanto al regolamento vero e proprio, saranno aboliti i gironi per far fronte ad una classifica unica. Ogni club giocherà 10 gare (5 in casa, 5 in trasferta) contro altrettante rivali. Da questa classifica, le prime otte accederanno agli ottavi, mentre le altre sedici andranno ai playoff. Il numero minimo di gare salirà così da 6 a 10; le finaliste disputerebbero 17 (o 19) gare in tutto.

Fonte: Ettore Intorcia − Corriere dello Sport