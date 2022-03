Trevisani: «Brozovic è l’Inter, può aiutare. Chi perde addio Scudetto»

Riccardo Trevisani, ospite negli studi di Sport Mediaset, ha espresso un suo intervento nei confronti di Juventus-Inter. Nei nerazzurri, rientra Brozovic. Giocatore fondamentale per i nerazzurri

DECISIVA − Trevisani analizza il Derby d’Italia: «Chi perde saluta le ambizioni scudetto che la Juventus non ha mai praticamente avuto. L’Inter è stata in testa da sempre, con la vittoria della Supercoppa Italiana pensava di andare in contro ad una stagione indimenticabile. Però la partita con la Juventus può dare una scossa. Si recupera Marcelo Brozovic, che è l’Inter, rientra contro la Juventus, e può aiutare l’Inter a tornare quella squadra della Supercoppa Italiana. Dall’altro lato, Dusan Vlahovic è il perno della Juventus. Ha dato anche tranquillità ai compagni. Punterei su di loro come uomini fondamentali. Se fosse l’Inter a perdere sarebbe l’ennesima sconfitta di un periodo assolutamente nero».