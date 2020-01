Moses carico: “Spero di fare gol con l’Inter. Vincere? C’è concorrenza”

Victor Moses è sembrato piuttosto carico al momento della sua presentazione ufficiale in maglia Inter (QUI il resto delle sue prime parole). Qui un ulteriore estratto delle sue prime dichiarazioni da nerazzurro, ai microfoni di “Inter TV”.

CARICA – C’è voluto un po’ di tempo, ma alla fine il placet per Victor Moses all’Inter è arrivato. L’ex Chelsea è l’ottavo nigeriano della storia nerazzurra, dopo grandi campioni del passato come Obafemi Martins e Nwankwo Kanu: «Non sapevo di questa statistica, in ogni caso ringrazio tutti per avermi accolto in questo modo. Vorrei dare il mio contributo e sarebbe bellissimo farlo segnando qualche gol. Prima di tutto verrà il bene della squadra. Obiettivi? Sappiamo che per vincere c’è molta concorrenza quest’anno, ma faremo di tutto per dare soddisfazioni ai nostri tifosi».