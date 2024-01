Moratti: «Inter più forte della Juventus! Inzaghi? Ingenuità ma migliora»

Moratti si augura un 2024 di rilievo per l’Inter, che vede più forte della Juventus. L’ex presidente, in collegamento con Radio Radio – Lo Sport nel primo dell’anno, parla anche di Inzaghi.

LE SPERANZE – Nuovo anno e nuove ambizioni per l’Inter, che inizia il 2024 da prima in classifica. Per Massimo Moratti c’è la possibilità di proseguire così: «Sembra messa bene, anche se c’è stata l’ultima partita che era figlia anche della stanchezza mentale di tante partite difficili fatte prima. Però comunque mi sembra la più forte di tutte le squadre che ci sono nel campionato. La Juventus a ridosso? La cosa più bella di questo campionato è che finalmente c’è una competizione e non una squadra che va via. Però mi sembra che l’Inter sia più forte. Lautaro Martinez? È un giocatore speciale, è migliorato molto da quando è in Italia. In questo momento qui per l’Inter è essenziale, ciò non toglie che senza gioca bene lo stesso. Nell’ultima partita Marcus Thuram non era in forma ed è mancato l’attacco, ma la squadra con o senza Lautaro Martinez mi sembra ben organizzata».

GLI ALLENATORI – Da Moratti un giudizio su passato e presente dell’Inter in panchina: «Simone Inzaghi posso dire che sta migliorando sempre. Ha un passo positivo, è partito con qualche ingenuità due anni fa però poi si è comportato sempre bene. Adesso ha costruito una squadra che sta facendo giocare sempre bene e valorizza quello che c’è. Per quanto riguarda José Mourinho gli voglio bene e lo stimo moltissimo. Credo stia facendo il massimo per la Roma, è un professionista molto serio. Rinnovargli il contratto? Sì, ma Mourinho ha riempito lo stadio. Credo che questo aiuti a costruire una squadra forte, è un polo d’attrazione notevole e affascinante per il tifoso. Io credo che valga la pena tenerselo».