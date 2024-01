Auriemma: «Zielinski è dell’Inter. Con Elmas non avrebbe giocato»

Raffaele Auriemma, giornalista e noto fanatico del Napoli, ha riassunto la situazione in casa azzurra. Un riferimento a Piotr Zielinski e l’Inter.

MERCATO – Raffaele Auriemma dà un’importante notizia in mezzo al suo discorso: «De Laurentiis non deve comprare calciatori che saranno inghiottiti da un altro marasma. Il Napoli è in confusione totale, Zielinski se restava Elmas non avrebbe più giocato perché è dell’Inter. Osimhen ha firmato un contratto da 11 milioni e va via quando vuole. La situazione tra i partenopei è troppo complessa per essere risolta così velocemente. Il presidente deve prendere un grande Direttore Generale che possa fare mercato liberamente»