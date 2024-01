Inter attiva anche in uscita: a gennaio previste due cessioni – SM

Mentre l’Inter continua a lavorare sul mercato in entrata sia a gennaio che per il futuro, la dirigenza ragiona anche sul fronte cessioni. Secondo Sportmediaset, saranno almeno due i giocatori in uscita dal club.

AI SALUTI – Gennaio è il mercato difficile delle occasioni, degli investimenti futuri, come quelli che sta provando a fare l’Inter per i prossimi anni. Ma anche il mercato dei giocatori scontenti e poco utilizzati. Due in particolare, fin qui, sono stati poco utilizzati da Simone Inzaghi e a gennaio potrebbero andare via. Il primo nome in lista è quello di Stefano Sensi, rimasto in estate nonostante l’arrivo di Davy Klassen, soprattutto dopo perché infortunato. Come lui anche un altro centrocampista, Lucien Agoumé. Sul giovane francese c’è il forte interesse da parte del Siviglia, dove potrebbe andare a giocare in prestito.